Suzano abre vagas para 16 processos seletivos em Mato Grosso do Sul

A Suzano em Mato Grosso do Sul está com 16 oportunidades de emprego abertas em diferentes áreas para atender suas operações em Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

As inscrições estão abertas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/ ). O prazo para os candidatos se inscreverem varia de acordo com o edital. Os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas.

Em Água Clara, há dois processos seletivos em andamento: Mecânico(a) – Colheita e Mecânico(a) I.

Em Bataguassu, as vagas abertas são para Mecânico(a) I e Operador(a) Máquina Florestal.

Já em Brasilândia, há uma oportunidade para Operador(a) Máquina Florestal.

Em Ribas do Rio Pardo, estão disponíveis quatro processos seletivos: Auxiliar de Produção de Recuperação Química (vaga afirmativa para pessoas com deficiência), Auxiliar de Produção – Utilidades, Consultor(a) Tecnologia Informação III (contrato temporário) e Engenheiro(a) Manutenção SR – Planejamento.

Para Três Lagoas, são sete vagas abertas: Analista PCP (Planejamento e Controle da Produção) Florestal, Aprendiz Administrativo, Consultor(a) de Qualidade I, Coordenador(a) Governança e Processos (Colheita Florestal), Engenheiro(a) Meio Ambiente Industrial SR, Operador(a) Máquina Florestal e Planejador(a) Manutenção Florestal.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano.

