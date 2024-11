Tá chegando: 2025 terá 14 feriados e pontos facultativos em dias úteis na Capital

Com pouco mais de um mês restante em 2024, já está na hora de se planejar para os próximos dias de folga, que em 2025 serão, em comparação com este ano, mais “volumosos”, com os feriados e pontos facultativos somam 14 dias em Campo Grande.

Considerando os feriados municipais, estaduais e nacionais, a Capital sul-mato-grossense soma dois dias extras, referindo ao padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio, em 13 de julho, e o aniversário de 126 anos da Capital, em 26 de agosto, ambos que caem em dias úteis da semana.

Em compensação, um feriado estadual ficará de fora da lista, com o Dia da Criação do Estado caindo em um sábado. O tão esperado Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, acontece em um domingo.

Confira a lista completa de feriados de 2025:

Janeiro

Quarta-feira 1º - Confraternização Universal - Feriado nacional

Março

Segunda-feira 3 - Carnaval - Ponto facultativo

Terça-feira 4 - Carnaval - Ponto facultativo

Quarta-feira 5 (até as 13h em MS) - Quarta-feira de Cinzas - Ponto facultativo

Abril

Sexta-feira 18 - Sexta-feira Santa - Feriado nacional

Domingo 20 - Páscoa - Feriado nacional

Segunda-feira 21 - Tiradentes - Feriado nacional

Maio

Quinta-feira 1º - Dia do Trabalhador - Feriado nacional

Junho

Sexta-feira 13 - Dia de Santo Antônio - Feriado Municipal

Quinta-feira 19 Corpus Christi - Ponto facultativo

Agosto

Terça-feira 26 - Aniversário de Campo Grande - Feriado Municipal

Setembro

Domingo 7 - Independência do Brasil - Feriado nacional

Outubro

Sábado 11 - Aniversário de Mato Grosso do Sul - Feriado estadual

Domingo 12 - Nossa Senhora Aparecida - Feriado nacional

Novembro

Domingo 2 - Finados - Feriado nacional

Sábado 15 - Proclamação da República - Feriado nacional

Quinta-feira 20 - Dia de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional

Dezembro

Quarta-feira 24 (ponto facultativo até as 13h em MS) - Véspera de Natal

Quinta-feira 25 - Natal - Feriado nacional

Quarta-feira 31 (ponto facultativo até as 13h em MS) - Véspera do Ano-Novo de 2026

