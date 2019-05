Termina na sexta-feira o prazo de inscrição no Enem

Matheus Henrique, com informações da Agência Brasil

O prazo para inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina na próxima sexta-feira (17). As inscrições são feitas pela internet. Para quem não tem isenção, a taxa é de R$ 85.

Quem já conclui o ensino médio, ou vai concluir em 2019, as notas podem ser usadas para se inscrever em programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o de financiamento estudantil.

Para quem vai concluir o ensino médio depois de 2019, a nota serve somente para autoavaliação.

Neste ano, as provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Prazos Enem

No dia 17, termina o prazo da inscrição e de solicitação de atendimento especializado e específico, como alterar dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira;

De 20 a 24 de maio será o prazo para pedidos de atendimento por nome social;

Dia 23 de maio é a data limite para o pagamento da taxa, de R$ 85 para quem não tem a isenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também