Trator bate em rede elétrica e mata homem em MS

Ronivon Flávio, morador de Londrina/PR, morreu eletrocutado nesta sexta-feira (11) no Município de Novo Horizonte do Sul, cidade distante a 329 quilômetros de Campo Grande.

