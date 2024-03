Três acessos irregulares são fechados pela Way-112 no km 99 da BR-158

Dois acessos na pista norte e um na pista sul no km 99 da BR-158, em frente ao Parque Industrial em Paranaíba foram fechados pela Way-112 Concessionária das Rodovias do Leste M.S.

A partir de agora, funcionários do Parque Industrial e moradores da região devem utilizar o retorno regular implantado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com o trajeto correto pela via marginal, que opera em duplo sentido, para atravessar para o outro lado da pista da BR-158.



A medida cumpre o prazo contratual que vence dia 27 de março de 2024, após um ano do início do Contrato de Concessão com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

"Antes do fechamento, os trabalhadores cruzavam a rodovia sobre faixa contínua, o que é de extremo risco para motoristas e pedestres. Isso porque a BR-158 é uma rodovia com tráfego predominante de caminhões acima de seis eixos que transitam em velocidade considerável. E em contrapartida as motocicletas, bicicletas e veículos de passeio que cruzavam a pista nesses acessos irregulares o faziam em velocidade mínima, com sério risco de atropelamento ou colisões laterais, transversais ou traseiras", informou a concessionária.



Para um intervenção com solução mais ampla, a Concessionária informa que o projeto técnico para a solução do problema está em desenvolvimento por empresa projetista da Way-112, que será submetido à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

