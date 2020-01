UCI terá maratona com indicados ao Oscar

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O cinema UCI, no Shopping Bosque dos Ipês, terá o UCI Day Oscar, nos dias 6 e 7 de fevereiro, contando com filmes indicados às principais categorias da premiação ‘Oscar 2020’ que acontece no dia 9 de fevereiro.

Durante o UCI Day Oscar, todos os cinemas da rede pelo Brasil exibirão, em sequência, produções indicadas nas categorias Melhor Filme e/ou Melhor Direção, como ‘1917’, ‘Coringa’, ‘Era Uma Vez Em...Hollywood’, ‘Ford vs Ferrari’, ‘Jojo Rabbit’ e ‘Parasita’.

A venda antecipada para as sessões já começou. Clientes UNIQUE, o programa de relacionamento da rede, pagam meia-entrada. Para garantir ingressos clique aqui , além das máquinas de auto-atendimento disponíveis no hall dos complexos. Confira todos os horários aqui.

