Unidade da Suzano em Ribas quebra recorde de produção

No final de 2024, a nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo registrou um recorde mundial no setor de celulose. Em 29 de dezembro, em apenas cinco meses e oito dias após o início de suas operações, a empresa atingiu a curva de aprendizagem (learning curve). Isso significa que a unidade conseguiu, em menos de seis meses de operação, produzir durante 30 dias consecutivos a média de sua capacidade nominal.

Maior unidade de produção de celulose em linha única do mundo, com capacidade instalada para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, a fábrica de Ribas do Rio Pardo, instalada em 21 de julho de 2024, atingiu a curva de aprendizado entre 30 de novembro a 29 de dezembro de 2024.

Ao longo desse período, a unidade produziu uma média diária estável de toneladas de celulose superior à capacidade projetada, que é de 7.203 toneladas/dia. O resultado é ainda mais impressionante porque o período planejado para atingir a marca era de nove meses, após a primeira Parada Geral da fábrica (manutenção de toda a linha de produção), prevista para fevereiro de 2025.

Para Leonardo Mendonça Pimenta, diretor de Operações Industriais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, vários fatores e decisões acertadas contribuíram para este feito, entre as quais a de formar e treinar a equipe operacional mais de um ano antes do início das operações. "Este marco é resultado de uma combinação de fatores essenciais como excelentes equipamentos, ótimos fornecedores, boa montagem, suprimentos de madeira e insumos alinhados, qualidade da madeira e, principalmente, um time industrial diferenciado, que atua de forma totalmente integrada com os times florestal e de engenharia. A prontidão da equipe e a qualidade das qualificações foram fatores decisivos para este resultado extraordinário”, destaca.

De acordo com Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano e responsável pela construção da fábrica, o resultado foi extraordinário e superou todas as expectativas, especialmente quando comparado ao tempo de nove meses necessário para atingir a curva de aprendizagem na segunda fábrica da Suzano em Três Lagoas, com capacidade para produzir 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, até então referência no mercado. “Atingir a curva de aprendizagem em espaço de tempo tão curto demonstra nossa eficiência e capacidade de adaptação. O alto desempenho da fábrica é um exemplo claro de planejamento assertivo e execução impecável, que consolida também os demais elos da rota de produção, que são o abastecimento de madeira pelo time florestal e o escoamento do volume de celulose pela equipe de logística”, ressalta.

