Universal transformará templos em hemocentros

Da Redação com informações do "R7"

A Universal do Reino de Deus cederá templos em seis estados do Brasilpara que hemocentros locais possam coletar sangue de doadores voluntários. De acordo com o Ministério da Saúde, os estoques dos bancos de sangue do Brasil estão com níveis críticos em decorrência da epidemia da Covid-19 no país.

Segundo informações do site “R7”, a estimativa do Grupo da Saúde, programa social da Universal, é que 3.550 doadores compareçam apenas nos primeiros dias de campanha, beneficiando 14.200 doentes que necessitem de derivados de sangue.

O organizador da campanha e responsável pelo Grupo da Saúde, Eduardo Ribeiro, explica que, em tempos difíceis como este que estamos vivendo, é importante demonstrar o amor ao próximo.

“Por isso promovemos essa ação, porque a nossa expectativa é salvar vidas. Em meio às incertezas dos dias atuais, há pessoas que necessitam de nossa ajuda, e que não podem esperar”, conclui Ribeiro.

Os templos que irão participar da ação estão localizados em São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão e Sergipe.

Deixe seu Comentário

Leia Também