Usuários de iPhone devem atualizar o sistema para continuar usando o WhatsApp

Devido a atualizações no aplicativo WhatsApp, o programa será suspenso em iPhones com iOS abaixo de 15.1, como por exemplo nas versões 13 e 14 do sistema da Apple. Para usuários de outras marcas não há alterações. O requisito continua sendo o Android 5.0 ou superior.



A ação é anualmente feita pela Meta, empresa responsável pela rede social, para evitar que o usuário e especialmente seus dados pessoais fiquem vulneráveis. A empresa explica que, anualmente, faz uma revisão dos sistemas Android e iOS mais antigos e com menor número de usuários para definir uma nova versão mínima exigida para o funcionamento do app.



Veja quais aparelhos desatualizados não vão mais ter WhatsApp

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone SE (1ª geração)

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus



Como descobrir se a versão do seu iOS é compatível

1. Clique no ícone “Ajustes”;

2. Na sequência, vá em “Geral” e “Atualização de Software”;

3. Por fim, verifique se o aparelho está com a última versão instalada.



