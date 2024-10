Van dos Direitos levará serviços à pessoas em vulnerabilidade na antiga rodoviária

Com o objetivo de atender as necessidades das pessoas em situação de rua, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizará mais uma Van dos Direitos, na próxima quarta-feira (30), na Rua Barão do Rio Branco, 513, na região da antiga rodoviária.

A iniciativa ajuda na regularização de documentos, Cadastro Único e encaminhamentos para trabalho e habitação.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh), defensora pública Thaisa Raquel Defante, “o local é, há muito tempo, conhecido pela circulação e sociabilidade da população em situação de rua do município e, por isso, ações de promoção ao acesso a serviços articulados são estratégicas para o atendimento desse público na localidade”.

Ainda em 2024, a Defensoria realizou outras edições do projeto, como o da arena do Horto Florestal, em agosto, que teve a participação de mais de 20 instituições.

O Nudedh levou atendimento móvel por meio da Van dos Direitos, ainda, à Casa de Passagem Resgate, onde prestou assistência a imigrantes e refugiados.

“A organização da população em situação de rua do município de Campo Grande representa um importante avanço na luta pela promoção de dignidade e direitos, sendo inteiramente capaz de escolher representantes, apontar suas próprias demandas, elencar prioridades e auxiliar na construção de soluções e estratégias”, destaca.

Serviço

Van dos Direitos + POP Rua

Data: 30 de outubro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 17h às 20h

Local: Região da antiga rodoviária - R. Barão do Rio Branco, 513 - Amambai, Campo Grande.

