Vereadores criticam a Energisa após aumento na conta

A sessão desta terça-feira (1°) foi marcada por críticas ao aumento na conta de energia, decido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e à concessionária de energia do Estado, Energisa.

Quem abriu a discussão foi o vereador Valdir Gomes (PSD), que além de falar do aumento, criticou o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). “Quero registrar meu protesto com a Aneel, de eles colocarem essa bandeira vermelha em um momento em que a pandemia se alastrou novamente. O povo está morrendo e com essa bandeira vermelha as pessoas terão que morrer no escuro. Um absurdo, calamidade, a gente ter um presidente que não consegue ver isso. É uma vergonha o que a população está passando a nível Brasil”, afirmou.

Já o vereador André Salineiro (Avante) considerou que a culpa não é somente do presidente, mas sim de um descaso com a população. “Vem desde aqui, onde a Energisa faz o que quer com a população. Uma empresa sem vergonha, de último nível, que não responde sequer ofício dos vereadores dessa casa. É lamentável, mas temos que continuar fazendo ações para que esses órgãos públicos sejam mais assíduos”, disparou o parlamentar.

O líder do prefeito na Casa de Leis, Chiquinho Teles (PSD), chamou a atenção da bancada federal e dos deputados estaduais para a questão. “Queria chamar a atenção da nossa bancada federal que estão sempre mais perto e poder a mais do que nós. Aqui na Câmara temos um poder limitado. Que tivessem mais afinco nessa questão da Energisa, que tem denúncias em todo Brasil. Será que só a Câmara vê isso?”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha (PSDB), solicitou um levantamento de todos os ofícios e requerimentos encaminhados a Energisa.

Bandeira vermelha – A partir desta terça-feira (1°), será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, cujo valor é o maior no sistema de bandeiras da agência. Em reunião extraordinária, a Aneel decidiu a cobrança extra, que será de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também