E para “alegrar” o Natal, bandeira vermelha na conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu na segunda-feira (30) que haverá cobrança extra na conta de luz dos consumidores a partir desta terça (1º). Com isso, a partir de hoje, será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, cujo valor é o maior no sistema de bandeiras da agência.

Em reunião extraordinária, a Aneel decidiu a cobrança extra, que será de R$ 6,24 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em 26 maio, a Aneel havia anunciado que não haveria cobrança extra na conta de luz até 31 de dezembro deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, no entanto, a agência informou que a oferta de energia está comprometida em razão dos baixos níveis dos reservatórios. Por isso, o mecanismo da bandeira voltou a ser necessário no entendimento do órgão.

“Com o anúncio da bandeira vermelha patamar 2 é importante que os consumidores busquem evitar o desperdício de água e energia”, disse o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone.

