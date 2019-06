Vídeo - Ajude a encontrar a sanfona do “Tchê Gaúcho”

Cláudio Cunha, 49 anos, conhecido como “Tchê Gaúcho” busca por informações que o ajude a encontrar seu instrumento de trabalho, a sanfona, que esqueceu na mureta do supermercado Comper, da avenida Bandeirantes, na noite de quinta-feira (13).



A irmã de Cláudio, Marilsa Silva da Cunha, 34 anos, disse ao JD1 Notícias que, além do instrumento, o músico perdeu também o celular. “Ele estava tocando em uma festa junina do bairro Aero Rancho, ao encerrar, ele foi prestigiar um colega em um estabelecimento próximo ao Terminal Bandeirantes”, contou.



Marilsa disse que Cláudio saiu do estabelecimento e foi até o Comper. “O carro dele estava por ali, antes de entrar no veículo, ele ficou encostado na mureta e colocou a mochila com a gaita na mureta, dentro da mochila também estava o celular”, disse a irmã.



O músico saiu e deixou o instrumento lá, somente nesta sexta-feira (14) se lembrou, foi buscar na região e não encontrou. Marilsa ressaltou que a sanfona tem valor sentimental além de apenas “ganha pão”. “É um presente que meu pai deu pra ele. Há três anos, meu pai comprou no Rio Grande do Sul, não é um instrumento qualquer”, afirmou.



O instrumento tem um adesivo com o apelido do músico, Tche. Marilsa conta que a marca do instrumento desapareceu com o uso, mas mandou uma imagem com detalhes, veja:

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar o instrumento, deve entrar em contato pelos números: (67) 9 9297-5462, (67) 9 8422-3104 ou (67) 9 9127-5328. Veja abaixo o vídeo que mostra a última vez que Cláudio tocou seu instrumento.

