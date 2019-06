Homem tem casa invadida e morre executado por tiros e facadas

Por volta das 21h30, de quarta-feira (12), Anderson Martins dos Reis, 33 anos, foi morto dentro da residência onde morava com a mãe, no bairro Coemat, em Itaporã.

Conforme o site iFato, Anderson, que era conhecido como “Dê”, estava na frente da residência, quando um carro modelo Celta de cor escura aproximou-se e três ocupantes desceram, indo em direção a Anderson.

Ele correu, entrou na casa e disse para a mãe trancar as portas. Os homens efetuaram quatro disparos em frente da porta e correram atrás da vítima. O trio conseguiu arrombar e atirou oito vezes contra Anderson, terminando a execução golpeando-o com uma faca. A mãe dele não pôde fazer nada e presenciou o crime. Anderson morreu dentro do banheiro.

Os homens fugiram do local e a Polícia Militar foi acionada.

Uma equipe de socorristas do Hospital de Itaporã chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local, a vítima não tinha mais sinais vitais.

A Polícia Civil investiga o caso.

