Vídeo – médico é executado na fronteira

O médico José Marcial Centurion Caceres, 50 anos, foi executado na tarde desta terça-feira (11), quando deixava seu plantão no Instituto de Previdência Social (IPS), em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, pistoleiros a bordo de uma motocicleta se aproximaram do veículo do médico e efetuaram cerca de 15 disparos contra a vítima. Informações da Divisão de Homicídios da polícia paraguaia apontam que os autores estariam há horas aguardando o médico sair do instituto. O caso está sendo investigado.

O médico morreu antes da chegada do socorro, veja:

