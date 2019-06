Vídeo - Com a "mão na massa", Abdo destrói plantação de maconha na fronteira

O presidente do Paraguai, Mario Abdo, colocou a "mão na massa" nesta terça-feira (4) e destruiu uma plantação de maconha em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.



O presidente paraguaio usou o Twitter para destacar a importância da parceria com o Brasil e Argentina no combate ao crime organizado. “As operações da 'Nova Aliança’, em Pedro Juan Caballero, erradicam cerca de 750 hectares por ano e destroem 2.250 toneladas de drogas. Juntos, vamos continuar lutando contra esse flagelo”, escreveu na rede social.



A "Operação Nova Aliança" teve início em 30 de maio, em território paraguaio e tem o objetivo de acabar com cultivo de droga, materiais usados na comercialização também são apreendidos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acompanhou nesta semana a operação. Moro sobrevoou a região onde a operação é deflagrada depois de se reunir com autoridades paraguaias para tratar sobre o narcotráfico na fronteira.



O presidente paraguaio também participaria da reunião que aconteceu na segunda-feira (3), mas foi impedido, devido ao mau tempo na região de fronteira, ele não conseguiu pousar em Pedro Juan. Abdo esteve nesta manhã na região e postou vídeo nas redes sociais, veja:

Deixe seu Comentário

Leia Também