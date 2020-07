Vídeo - Casais fazem sexo a céu aberto

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Um vídeo de vários casais mantendo relações sexuais de forma visível em uma lancha, no Lago Paranoá, em Brasília, ficou famoso na internet.

O ocorrido foi filmado em plena pandemia do novo coronavírus, momento em que se deve manter isolamento social. Eles também não se importam em descumprir o decreto do Governo do Distrito Federal que institui o uso obrigatório de máscaras de proteção contra Covid-19.

O ato de manter relação sexual em local público é crime de ato obsceno, os envolvidos podem ser encaminhados para a delegacia mais próxima para registro de ocorrência. Caso sejam identificados.

Assista ao vídeo que circula na internet:

