Vídeo - Homem tira a camiseta para esquentar cachorro em frio de 8°C

Um vídeo que circula na web nos últimos dias, mostra Felipe Paulino, 33 anos, tirando a camiseta para vestir a roupa em um cachorro que tremia de frio no Terminal Jabaquara, na zona Sul de São Paulo.

O vídeo foi feito pelo irmão de Felipe, Fernando Gabriel no último sábado (22), quando a cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa no ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 8ºC.

Felipe e Fernando fariam compras na Rua 25 de março, e quando se preparavam para embarcar no Metrô, eles se depararam com o cachorrinho tremendo de frio."Eu peguei meu bilhete e comentei com meu irmão que o cachorro estava tremendo de frio e segui. Quando olho para trás vejo meu irmão de frente para o cachorro e pensei que ele iria aprontar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Meu irmão colocou a mochila no chão, tirou a jaqueta e a camiseta que ele mais gostava e vestiu o cachorro com ela.", contou Fernando.

Os dois irmãos foram criados com animais de estimação e tiveram um exemplo em casa, com os pais, dona Luzia e Antonio Carlos. “Foi uma coisa simples, não imaginava ter tanta repercussão, não custou nada. Eu tenho um cachorro e meu irmão também. Foi compaixão mesmo, meu irmão se colocou na situação do cachorro. A gente cresceu vendo a nossa mãe ajudando moradores de rua, animais de rua também", disse Fernando.

Felipe disse que a reação que teve foi natural. "Estava muito frio eu abaixei e comecei a fazer carinho nele, as pessoas olhavam e não faziam nada, uma delas me chamou de louco. Quando voltamos a gente tentou reencontrar com ele. Se ele estivesse aqui no Guarujá eu teria levado para casa, para um veterinário e tentado encontrar um lar para ele. Foi um gesto simples que viralizou de uma forma muito grande."

Os dois irmãos trabalham como promotores de venda e empresas distintas e moram em casas separadas. " Recebi muitas mensagens positivas, é um vídeo que a pessoa se conforta com a cena", disse Felipe.

Veja o momento filmado por Fernando:

