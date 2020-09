Vídeo - Moradora relata falta de água há 4 dias no Residencial Canguru

Um dona de casa, moradora do Residencial Canguru, procurou o JD1 Notícias para relatar que o prédio de apartamentos fica na rua Jundiaí no Bairro Jardim Canguru está há 4 dias sem água.

De acordo com a mulher que tem 38 anos e preferiu não se identificar, ela tem 4 filho, e desde que acabou, eles não tem água para beber, não consegue limpar casa e dar banho nos filhos. “A gente tem criança pequena em casa, roupa no chão para lavar. A gente liga na Águas Guariroba e ninguém atende”, diz a moradora.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Águas Guariroba, e a agência afirmou que mandou uma equipe no local e foi constatado que o fornecimento na região está regular e que a situação é apenas no condomínio em particular. A instituição alega ainda que não sabe porque a solicitação de manutenção não chegou à central, já que até o contato da nossa reportagem eles não haviam sido acionados no condomínio.

