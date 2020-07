Vídeo: Prefeito usa mata-leão para imobilizar vizinho bêbado durante briga

Sarah Chaves, com informações do G1

O prefeito de São Vicente, no litoral de São Paulo, Pedro Gouvêa (MDB), e um vizinho de condomínio acabaram em vias que foi filmada pela primeira dama Mariana Menezes Madaschi, que publicou na terça-feira (14), o vídeo do marido dando um "mata-leão' para se defender do homem que estava 'alterado', segundo ela.

O vizinho, de 46 anos, registrou um boletim de ocorrência acusando o chefe do executivo de agressão.

No primeiro registro é possível observar o chefe do executivo conversando com o rapaz, pedindo para voltar depois para "conversar de boa". O comerciário concorda, mas continua tentando falar e segura o braço da esposa do prefeito, momento em que o vídeo para de ser gravado.

No segundo registro feito por Mariana, os dois homens aparecem em uma briga, em que o morador tenta ir para frente e o prefeito o contém falando "eu não quero te machucar". Nas imagens, é possível ver que Pedro Gouvêa, que já foi atleta de judô, aplicando um 'mata-leão' no rapaz, que aparentemente começa a perder o ar. No momento, a esposa que gravava a situação gritou pedindo ajuda.

Mariana diz que estava sozinha com o marido quando a campainha tocou e o prefeito foi atender a porta. De acordo com ela, o morador chegou gritando que eles estavam dando festa no apartamento. Ela relata que começou a filmar após ver o tom do homem.

"Ouvi o cara gritando com o Pedro. Levantei do sofá e fui, estava com o celular na mão. Cheguei lá e ele estava peitando o Pedro, bêbado e gritando que a gente tava dando festa. Eu comecei a filmar e ele baixou o tom. O Pedro falou ‘vai pra casa que amanhã a gente conversa’. Ele veio com tudo pra cima de mim querendo arrancar o telefone e eu dei um passo pra trás e veio apertando meu braço", relata Mariana.

Ela conta que o marido começou a empurrar o morador, que tentava entrar na casa. O G1 teve acesso ao livro do prédio, onde foi feita uma reclamação de uma festa que teria acontecido em outro apartamento, e não onde Mariana estava com o esposo.

"Esse cara foi baixo, me agrediu e quer sair por cima. Ainda subiu mais três vezes aqui, querendo confusão. Não sei se queria as filmagens. O policial teve que descer com ele", desabafa. A versão dada por Mariana é a mesma do prefeito Pedro Gouvêa, que durante uma live nas redes sociais esclareceu o caso.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga entre vizinhos em um prédio localizado no bairro Boa Vista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), de acordo com o apurado pelos PMs que atenderam a ocorrência, o comerciante, visivelmente alterado, teria ido até a casa do prefeito reclamando de barulho da noite anterior e em outras ocasiões.

De acordo com a defesa do vizinho de Pedro Gouvêa, será feita a representação criminal e o comerciante entrará com uma ação por danos morais. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Sede de São Vicente. Segundo a SSP, as partes envolvidas foram encaminhadas para exame de corpo de delito e foram informadas quanto ao prazo de seis meses para representação.

