Vídeo - Recém-nascida cai de incubadora e sofre edema na cabeça

Priscilla Porangaba, com informações do Dol

Uma bebê recém-nascida caiu de uma incubadora da Maternidade Saúde da Criança, em Belém, nesse domingo (27).

Uma técnica de enfermagem teria fechado apenas um lado da porta da incubadora, que abriu após alguns minutos, e a criança acabou caindo do local.

A mãe da criança entrou na sala logo depois e percebeu a agitação de uma técnica de enfermagem e uma médica, que chegou logo após a queda e juntou a bebê do chão. Além disso, a mãe percebeu um edema na cabeça da filha, que precisou ser transferida do hospital para fazer tomografia.

Segundo um laudo do Instituto Médico Legal (IML) divulgado a menina sofreu uma fratura craniana. O impacto da queda teria sido de seis vezes mais o peso da bebê. A criança, que atualmente está com 8 meses, até o momento não apresentou sequelas e passa bem. Os pais pedem indenização para a maternidade.

Em nota, o Hospital se posicionou. “Diante das matérias veiculadas em rede nacional, o Hospital e Maternidade Saúde da Criança vem a público esclarecer que se encontra absolutamente regular com todas as exigências legais para o seu pleno funcionamento, assim como sua equipe está treinada e atualizada com base nas mais modernas técnicas de atendimento médico”.

A nota afirma que a instituição agiu com transparência e prestou assistência médica e psicológica aos familiares até a alta médica da paciente. Além disso, a instituição diz buscar sempre inovar técnicas e procedimentos para evitar e reduzir incidentes.

Em respeito à privacidade dos pacientes e equipe técnica, o hospital esclarece que não divulgará qualquer informação pessoal sobre tratamento realizado ou em execução na maternidade e que não discutirá qualquer incidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também