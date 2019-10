Menina de 13 anos mata sobrinho, irmã grávida e arranca bebê

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma adolescente de 13 anos é apontada pela polícia de Rondônia como suspeita de matar o sobrinho Gustavo Henrique Pires Maciel, de 7 anos e a irmã grávida Fabiana Pires Santana, 23 anos, em Porto Velho, em Rondônia.

Segundo informações da Record TV, Fabiana foi encontrada em uma cova rasa em um terreno atrás de um condomínio na zona sul de Porto Velho. Já o menino foi localizado em um lago. A menina ainda teria arrancado o bebê da barriga da vítima a facadas.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem contou com o apoio de um amigo, também adolescente, para cometer o crime. Fabiana foi morta com golpes de faca e uma barra de ferro.

A menina suspeita teria falado em seu depoimento que cometeu o crime porque sofria violência por parte da irmã e que o cunhado, inclusive, já havia abusado sexualmente dela.

Ainda segundo a Polícia Civil, o outro adolescente aceitou participar do crime com a intenção de arrancar o bebê de Fabiana. O jovem queria simular uma gravidez da mãe e, para isso, levaria o bebê da vítima.

A mãe do adolescente, que teria feito uma espécia de encomenda do bebê, não foi localizada pela polícia. Outras testemunhas ainda devem ser ouvidos.

A delegada Leisaloma Carvalho deu uma coletiva e afirmou que as investigações continuam, pois o caso é complexo. Segundo ela, os dois adolescentes confessaram o crime, mas caíram em contradição entre si ao detalhar o caso.

De acordo com Leisaloma, o pequeno Gustavo foi morto pela própria tia por ter presenciado a morte da mãe. "Quando a Fabiana foi até o local, atraída, a irmã já começou a agredi-la com uma barra de ferro. Desferiu algumas facadas e depois foi retirar a criança. Ele disse que ela estava viva ainda. A criança encontrada morta no lago presenciou tudo e o próprio adolescente fala que a irmã matou o sobrinho após jogá-lo no lago e arremessar pedras para que ele não saísse da água", diz. O menino não sabia nadar.

"Os dois já tinham levado para o local todos os objetos usados no crime uma barra de ferro e uma faca usada para tirar a criança da barriga da vítima", acrescenta a delegada.

O adolescente contou que a intenção do crime era roubar a criança que Fabiana esperava. "Sabendo que ela estava com 8 meses de gestação, ele queria a criança, pois a mãe dele estava namorando um garimpeiro e ela queria 'sair da pobreza' dizendo pra ele que estava grávida. Ela estava simulando uma gravidez e ia aparecer com essa criança. Ele diz que a mãe não participou do ato executório em si, mas que ele foi lá e que ele inclusive ajudou a cortar a barriga da vítima pra retirar a criança", diz a delegada, afirmando que a mãe dele sabia de tudo..

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Porto Velho.

Deixe seu Comentário

Leia Também