Caminhão é encontrado com 39 pessoas mortas na carroceria

Priscilla Porangaba, com informações do Impacto News

Trinta e nove pessoas foram encontradas mortas na carroceria de um caminhão no parque industrial de Essex, no Reino Unido. O motorista, um homem de 25 anos não identificado, foi detido por suspeitas de homicídio.

O veículo teria saído da Bulgária e entrado em território britânico no sábado (19). O superintendente-chefe da polícia de Essex, Andrew Mariner, afirmou que a investigação vai tentar descobrir o que aconteceu. "É um trágico incidente, em que um grande número de pessoas perdeu a vida", afirmou.

As autoridades estão tentando identificar as vítimas. "Pensamos que o caminhão é da Bulgária e entrou em nosso país,em Holyhead, no sábado, estamos trabalhando na investigação. O motorista do caminhão foi detido pela ligação ao incidente e está sob custódia da polícia, enquanto a é feita" acrescentou Andrew.

Um cordão policial foi instalado no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, que permanece fechado. Numa primeira reação, o primeiro-minsitro britânico, que está a acompanhar a situação, afirmou que os seus "pensamentos estão em todos os que perderam a vida" e em seus familiares.

Em comunicado, a polícia de Essex esclarece que foram chamados por "colegas do serviço de ambulâncias pouco depois da 1h40 da manhã", após a descoberta de um caminhão com "pessoas em seu interior no parque industrial de Waterglade", em Grays.

Os serviços de emergência foram para o local mas, "infelizmente, 39 pessoas foram encontradas mortas no local". Entra as vítimas estão 38 adultos e um jovem.

A ministra do Interior, Priti Patel, disse estar "chocada e triste com esse incidente totalmente trágico". Já Jackie Doyle-Price, parlamentar de Thurrock, em Essex, considerou a "notícia nauseante".

