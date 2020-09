Vídeo: vaso de R$ 600 é furtado do jardim da Valley Pub

Pouco mais de um mês após anunciar que fechou as portas depois de 12 anos, uma mulher furta um vaso de R$ 600 do jardim da Valley Pub.

A mulher ainda não identificada foi flagrada pelas câmeras de segurança do local que ainda estão funcionando normalmente. O vaso vietnamita está avaliado em R$600 e foi furtado na última segunda-feira (7).

Nas imagens disponibilizadas pelo empresário Sergio Francisco Longo, é possível ver que a mulher estaciona a sua motocicleta na calçada e fica sentada num banco em frente ao local.

Ela disfarça várias vezes, por conta dos pedestres e veículos que passam na Avenida Afonso Pena, a mulher, tira as plantas de dentro do vaso, pega ele, coloca no tanque da moto e vai embora.

O empresário não registrou boletim de ocorrência. O furto ocorreu quando o segurança do local estava na parte do fundo do estabelecimento, a placa da moto não foi identificada.

