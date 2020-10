Vitória no STF foi "da população de MS", diz Verruck

“Toda população deveria comemorar”, diz secretário de Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, após vitória do Mato Grosso do Sul no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o direito de cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ) do gás natural importado da Bolívia.

Mato Grosso do Sul ganhou no STF a ação movida pelo Estado Paulista, por cinco votos favoráveis e quatro contrários. “Qualquer resultado diferente iria gerar um desequilíbrio dramático nas contas públicas estaduais. Com certeza significaria dificuldade de pagar salário e corte de despesas e investimento. Uma situação que parecia líquida e certa, mas mesmos assim foi 5x4”, ressaltou Verruck.

No total o MS perderia cerca de 13% de arrecadação, que aquivale a R$ 1,2 bilhão, caso não conseguisse o direito de continuar cobrando o ICMS do gás que é importado pela sede da Petrobras em Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também