Viu o Gardel por aí? Dona procura por gato desaparecido

A dona do Gardel, um filhote de gato persa com apenas 8 meses de idade, está pedindo ajuda para encontrar o seu pet, que desapareceu na manhã desta sexta-feira (27) na Rua Pau Brasil, na região do Bairro Jardim Bela Vista, próximo da Avenida Rodolfo José Pinho.

Flor, a dona do bichano, contou ao JD1 que mora com Gardel em seu apartamento, mas que havia deixado o animalzinho na casa da mãe, para que ela cuidasse dele durante uma viajem.

Ela acredita que o animal tenha fugido pela manhã desta sexta-feira, quando seu pai saiu para trabalhar e utilizou o portão de elevação da residência para sair.

Gardel ao lado de sua dona, Flor - Foto: Arquivo Pessoal

A dona de Gardel detalhou que eles são extremamente apegados um com o outro, e que uma de suas maiores preocupações é a possibilidade do bichano ter sido roubado. “Ele é tipo um filho pra mim”, comentou.

Ela ainda está oferecendo uma recompensa para quem encontrar Gardel. Caso tenha encontrado o gatinho ou tenha qualquer informação sobre seu paradeiro, pode estar entrando em contanto com Flor pelo número (67) 99608-2904, via WhatsApp ou ligação.

