Zayn Malik, ex-One Direction, cancela turnê após morte de Liam Payne

Após a morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, Zayn Malik, um de seus antigos colegas na boy band, anunciou que adiará a turnê que estava fazendo pelos Estados Unidos.

“Dada a perda desoladora que tivemos nesta semana, tomei a decisão de adiar a passagem de minha turnê pelos Estados Unidos. As datas estão sendo remarcadas para janeiro, e as compartilharei assim que tudo for resolvido, nos próximos dias. Os ingressos vão continuar válidos para as novas datas. Amo vocês, e obrigado por entenderem”, escreveu Zayn em um stories do Instagram.

Na sexta-feira (18), o cantor também usou suas redes sociais para prestar homenagem ao amigo. “Liam, eu me peguei falando com você em voz alta, esperando que você possa me ouvir. Não posso deixar de pensar, de forma egoísta, que havia tantas conversas para termos em nossas vidas”, diz trecho da publicação.

“Quando se tratava de música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos. Eu não sabia nada. Em comparação, era um novato sem experiência, e você já era um profissional. Sempre me senti feliz em saber que, não importa o que acontecesse no palco, sempre podíamos contar com você para saber qual direção seguir depois”, continuou.

Ainda na publicação, Zayn afirma que perdeu um irmão com a morte de Liam. “Não posso explicar o que eu daria para te dar um último abraço e me despedir de você adequadamente, dizendo que te amava e respeitava muito. Vou guardar todas as memórias que tenho com você em meu coração para sempre”, finalizou.

