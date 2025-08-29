Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos

O cantor Zé Felipe chamou atenção, na última quinta-feira (28), durante a Festa do Peão de Barretos, ao aparecer dando uma volta na garupa de uma moto elétrica pertencente à cantora Duda Bertelli.

O episódio gerou especulações nas redes sociais sobre um possível novo romance, meses após o anúncio de sua separação de Virginia Fonseca.

Em entrevista ao podcast CapiTalks, Zé Felipe minimizou o ocorrido: “Foi só o ouro [gravar clipe de Clayton e Romário]. Então, estou indo embora”, disse ao apresentador João Benedito.

Nas redes sociais, fãs comentaram sobre o momento do cantor e sua nova fase de vida. “Ele está solteiro e curtindo a vida.

Tanto ele quanto a Virginia”, escreveu uma internauta. Outra acrescentou: “De uns tempos para cá, ele anda curtindo tudo que essa moça posta. Estão juntos sim, e pronto. Vida que segue.” “Está certo! Está solteiro e tem que aproveitar”, completou mais uma seguidora.

