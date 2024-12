Batida entre dois carros deixa motorista preso nas ferragens na BR-376

Uma colisão envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa com ferimentos graves na tarde desta segunda-feira (23), na BR-376, em Nova Andradina - a 266 km de Campo Grande.

Conforme a apuração da reportagem, a batida foi entre um VW/Gol e um Honda Fit. O primeiro veículo seguia no sentindo Nova Andradina - Ivinhema, quando colidiu com o carro que seguia no sentido contrário na entrada da estrada vicinal.

O condutor do VW/Gol ficou com ferimentos graves e preso nas ferragens. A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e pelo Corpo de Bombeiros. Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local.

A vítima foi retirada do interior do carro e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina. Já os quatro ocupantes do outro veículo saíram ilesos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também