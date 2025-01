Caminhoneiro morre em gravíssimo acidente na BR-163, em Mundo Novo

O caminhoneiro Rudinei Rigo, de 40 anos, morreu após um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo duas carretas, no final da tarde desta quinta-feira (16), na BR-163, entre Mundo Novo e Eldorado.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava conduzindo uma carreta Volvo na direção de Mundo Novo para Eldorado, enquanto a segunda carreta Scania, conduzida por um motorista, de 34 anos, identificado como Jaison Dreher Folle, estava no sentindo contrário.

Folle, em determinado trecho da ponte sobre o rio Iguatemi, tentou desviar de um buraco e invadiu a pista contrária, fazendo com que Rudinei jogasse a carreta próximo ao guard rail para fugir do acidente, mas o semirreboque da Scania acabou atingindo violentamente a frontal do Volvo, causando a morte da vítima.

A CCR MSVia chegou a ser acionada, mas nada pode ser feito, já que Rudinei Rigo não apresentava mais sinais vitais e chegou a ficar preso nas ferragens da carreta.

Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

