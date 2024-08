Carro com 300 kg de drogas do Paraguai é apreendido em perseguição em Ponta Porã

Veículo Volkswagen Up com cerca de 300 quilos de maconha, foi apreendido após uma perseguição na MS-164, em Ponta Porã, na tarde desta quinta-feira (30) pelo Ficco-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul).

Segundo divulgado pela Polícia Federal, o automóvel deixou Pedro Juan Caballero e havia ingressado no lado brasileiro pela cidade fronteiriça e passou a trafegar pela rodovia estadual.

A equipe de segurança visualizou a situação e deu ordens de parada, mas o condutor passou a empreender fuga. Porém, o veículo foi alcançado pouco tempo depois.

Diante da situação, as investigações seguem em andamento para a identificação dos envolvidos na prática criminosa.

