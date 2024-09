Casal de onça-pintada é flagrado acasalando às margens do rio Miranda em MS; veja

O amor está no ar até no mundo animal, em especial das onças! Um casal de onça-pintada foi flagrado acasalando às margens do rio Miranda, entre Aquidauana e Miranda, região oeste de Mato Grosso do Sul. O registro foi feito pela PMA (Polícia Militar Ambiental), durante um patrulhamento de rotina nessa sexta-feira (30).

As imagens mostram o acasalamento entre os felinos, com troca de mordidas e arranhões. De acordo com a PMA, a cópula - relação entre os animais - é relativamente agressiva.

Segundo a polícia, o acasalamento das onças é um bom sinal e reforça a importância da preservação da espécie.

“A PMA reforça que esse registro é uma evidência da riqueza da biodiversidade local e da necessidade de contínuos esforços de proteção. A presença de onças-pintadas, especialmente em comportamento de acasalamento, é um indicador positivo da saúde ecológica da região, demonstrando que as áreas protegidas e as ações de combate a crimes ambientais estão surtindo efeito”, finaliza a nota da polícia. Veja:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também