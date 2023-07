Com marcas de sangue pela casa, idoso é encontrado morto em Aquidauana

José Aparecido Gomes, de 78 anos, foi encontrado morto em sua residência, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Serraria em Aquidauana - a 141 quilômetros de Campo Grande. Marcas de sangue estavam próximas ao corpo da vítima.

O veículo, Volkswagen Gol, que costumeiramente ficava na garagem da casa da vítima, não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na sua chegada, levantando a suspeita de um possível crime.

Os militares atestaram o óbito do idoso e solicitaram a presença da Perícia Científica em virtude da cena e isolaram o local até a chegada das autoridades. A causa da morte ainda é investigada.

Ainda não há uma linha de investigação definida, mas não está descartada qualquer hipótese neste momento, conforme o site O Pantaneiro.

