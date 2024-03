CrianÃ§a Ã© atacada e enforcada por andarilho em Porto Murtinho

No início da tarde desta sexta-feira (1°), uma criança, de 11 anos, foi atacada e enforcada por um andarilho na região central da cidade de Porto Murtinho. O caso aconteceu no momento em que a mãe da vítima entrava para comprar um produto em um comércio, em frente a um restaurante.

Segundo informações compartilhadas pela Rádio Alto Paraguay FM, o suspeito seria um homem que é portador de necessidades especiais.

Ele teria enforcado o filho da mulher e fugido na sequência. Para a rádio, a mulher contou que viu as marcas no pescoço e o quanto o garoto estava assustado.

"Foi tudo muito rápido, meu filho estava brincando com um objeto, momento em que ele apareceu e agarrou o pescoço do meu filho, quando ao aproximar do meu filho, notei ele estava assustado e com marcas no pescoço, ao perguntar oque havia acontecido, ele disse que um homem o havia enforcado", relatou a mãe do garoto.

Ainda segundo o rádio, o suspeito é bastante conhecido na cidade e aparenta ter transtornos psicológicos e vive perambulando pelas ruas da cidade.

A mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho para registrar a ocorrência.

