Detran de Angélica retoma atendimentos em agência provisória

Com o prédio fechado para reforma, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Angélica está funcionando em novo endereço.

O atendimento ao público foi retomado nesta sexta-feira (5), na Avenida Antônio Alves de Souza, Bairro Centro Cívico, anexo ao Terminal Rodoviário de Angélica.

Desde o dia 20 de junho, o atendimento presencial do Detran-MS no município estava suspenso. O local passará por reforma completa e receberá um novo projeto arquitetônico.

O objetivo é oferecer mais comodidade e conforto para o cidadão, além de dar mais agilidade aos serviços prestados.

