Interior

Empresário perde quase R$ 30 mil após cair em golpe do falso tabelião em Dourados

Homem de 39 anos realizou diversos pagamentos a golpista que se passou por cartório para aplicar estelionato

06 dezembro 2025 - 17h50Taynara Menezes
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)
Um empresário de 39 anos registrou ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Dourados na madrugada deste sábado (6), após ser vítima do chamado golpe do falso tabelião, no qual foi induzido a realizar pagamentos que totalizam cerca de R$ 30 mil.

De acordo com o site Dourados News, o homem recebeu na quinta-feira (4) uma mensagem via aplicativo de um perfil identificado como "Tabelionato MS Protestos", informando sobre um suposto protesto relacionado a débitos de licenciamento de veículo de 2024, apontando dois valores pendentes: R$ 2.967,00 e R$ 3.199,07.

Confiando nas informações, o empresário entrou em contato com seu despachante de confiança, que aparentemente confirmou a existência das dívidas. Em seguida, ele realizou o pagamento via boleto enviado pelo golpista.

No dia seguinte, uma pessoa identificando-se como Carlos Roberto passou a contatar a vítima pelo mesmo número, alegando que seria necessário efetuar pagamentos adicionais via Pix, sob a justificativa de “estorno” para devolver os valores referentes às multas, já que o cartório não poderia manter o dinheiro em conta própria.

A vítima, acreditando na versão do golpista, efetuou transações de R$ 5.199,00, R$ 6.200,00, R$ 6.166,00 e R$ 6.166,30. O golpista prometeu então transferir os valores para uma conta física própria, o que jamais ocorreu.

Somente após perceber que havia sido enganado, o empresário procurou a polícia para registrar o crime de estelionato na Depac de Dourados

