Ex-prefeito de Ribas é investigado por suspeita de dano ao erário

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou investigação para apurar se houve sobrepreço na locação de itens para a decoração natalina do evento "Natal de Esperança 2023", promovido pelo Município de Ribas do Rio Pardo. O inquérito envolve o ex-prefeito João Alfredo Danieze (PT) e seu então secretário Nizael Flores de Almeida, com foco na possível prática de dano ao erário.

O procedimento, denominado Inquérito Civil nº 06.2024.00000484-2, é conduzido pelo promotor George Zarour Cezar. A investigação surgiu após a conversão da Notícia de Fato nº 01.2023.00010802-0, registrada com base em informações fornecidas por Charlim Castro Camilo.

A apuração busca esclarecer se os itens de decoração, que incluíam montagem, manutenção e desmontagem, foram alugados por valores superiores aos praticados no mercado. O promotor determinou diligências para investigar os preços de locação para eventos semelhantes em municípios com características comparáveis às de Ribas do Rio Pardo, no período de 2023 e 2024.

A denúncia aponta que foram gastos mais de R$ 323 mil reais com a locação de itens, valor que está sendo analisado no curso da investigação. O caso segue em tramitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também