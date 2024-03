FotÃ³grafa Ã© encontrada morta em assentamento de Santa Rita do Pardo

A fotógrafa Leticia Fernandes Freitas, de 33 anos, foi encontrada morta na varanda de uma residência no assentamento Olho D'água, em Santa Rita do Pardo, a 240 quilômetros de Campo Grande. O fato aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (13).

A vítima apresentava um ferimento na sua cabeça, proveniente de um disparo de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

Segundo informações divulgadas pelo site Cenário MS, Letícia teria passado a manhã na propriedade rural. Familiares da vítima estiveram no local e prestaram esclarecimentos as autoridades.

Ainda conforme o site, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local e encontraram próximo ao corpo da vítima uma espingarda do tipo cartucheira, calibre 32, com dois cartuchos intactos e um deflagrado. O celular da jovem estava próximo à ela, junto a uma cuia de tereré e uma garrafa d'água.

O caso está sendo investigado e nenhuma linha é descartada no momento, mas a suspeita é que a fotógrafa tenha atirado contra si.

Procure ajuda:

GAV (Grupo Amor Vida): presta serviço gratuito de apoio emocional a pessoas em crise através do telefone: 0800 750 5554, a ligação é gratuita.

CVV (Centro de Valorização da Vida): oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita, 24 horas por dia, todos os dias, pelo telefone 188.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também