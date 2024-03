Homem ameaÃ§a por veneno em Ã¡gua de poÃ§o apÃ³s mÃ£e nÃ£o fazer comida em Ponta PorÃ£

Durante a noite desta quarta-feira (13), um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por ameaçar colocar veneno da água do poço, em uma propriedade rural no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, com intuito de matar a própria mãe, de 60 anos.

Segundo informações do registro da ocorrência, a mulher contou que seu filho chegou completamente embriagado na residência e obrigou a mãe a fazer comida.

No entanto, ela se recusou devido a maneira como foi tratada e foi a partir deste momento, que o filho passou a ameaçar colocar veneno na água do poço da propriedade rural.

A Polícia Militar foi acionada e não encontrou o homem na residência, mas em diligências achou o suspeito escondido em uma mata. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

A mãe solicitou medida protetiva de urgência contra o filho, pois ela relatou que as ameaças desse tipo são frequentes.

