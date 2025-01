Incêndio quase destrói caminhão-tanque carregado com etanol na MS-306, em Chapadão

Um caminhão-tanque, carregado de etanol, quase foi tomado pelas chamas de um incêndio na tarde deste sábado (11), na MS-306, entre Chapadão do Sul e Costa Rica.

O fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, se iniciou no sistema de freios e passou rapidamente para a carenagem e pneus.

Equipes da Way-306 estiveram no local para conter as chamar, mas precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas, que em nenhum momento atingiu o líquido inflamável.

Após os trabalhos de rescaldo, foi feito o resfriamento do tanque.

O motorista, de 43 anos, ficou no local acompanhando o trabalho das equipes e não sofreu nenhum tipo de ferimento.

