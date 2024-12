Irmão reconhece vítima encontrada morta com sinais de espancamento em Camapuã

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado morto com sinais de espancamento pelo corpo na BR-060, em Camapuã

Foi identificado como Pedro Henrique Silva Santos, de 21 anos, o rapaz encontrado morto com sinais de espancamento na rodovia BR-060, em Camapuã, a 140 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (30).

Quem identificou a vítima foi o irmão, que ligava constantemente para o telefone celular de Pedro e só conseguiu falar com as autoridades quando o chip foi recolhido e colocado em outro celular, segundo consta na complementação do boletim de ocorrência.

O irmão relatou que Pedro estava na companhia de um amigo em um bar da cidade, quando chegou um homem e ambos começaram a discutir e tiveram um desentendimento. Após o fato, Pedro e o amigo saíram do local, mas retornaram momentos depois.

O amigo decidiu deixar o bar e ir para a casa, enquanto o rapaz permaneceu no bar.

Conforme as informações, a Polícia Civil foi acionada por volta das 3h50 da madrugada. O chamado detalhava que uma pessoa do sexo masculino estaria caída na pista de rolamento da rodovia.

Ao chegar no local, os policiais contataram o óbito da vítima. Durante o exame inicial, as equipes periciais notaram que os ferimentos encontrados no corpo do homem não batiam com marcas de atropelamento.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

