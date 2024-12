Homem é encontrado morto com sinais de espancamento pelo corpo na BR-060, em Camapuã

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na BR-060, próximo a cidade de Camapuã, durante a madrugada desta segunda-feira (30). Ele tinha marcas de espancamento pelo corpo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 3h50 da madrugada. O chamado detalhava que uma pessoa do sexo masculino estaria caída na pista de rolamento da rodovia.

Ao chegar no local, os policiais contataram o óbito da vítima. Durante o exame inicial, as equipes periciais notaram que os ferimentos encontrados no corpo do homem não batiam com marcas de atropelamento. Isso então levantou a suspeita de espancamento como possível causa do óbito.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil da cidade, para que possa ser investigado.

