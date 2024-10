Jovem de 19 anos é morto a tiros em conveniência em Mundo Novo

Gustavo de Souza Damião, de 19 anos, foi assassinado com vários tiros enquanto estava em uma conveniência em um posto de combustível, em Mundo Novo - a 463 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na noite do último sábado, porém, só foi divulgado nesta segunda-feira (7).

O jovem foi atingido com tiros na região do rosto, tórax e abdômen. Ao redor do corpo de Gustavo havia uma arma de fogo, de calibre 9 milímetros, com uma munição na câmara e sete no carregador. Essa arma, no entanto, estava com a própria vítima.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, a Polícia Civil esteve no local e ao analisar a câmera de segurança, identificaram que Edivaldo Laudelino dos Santos, de 49 anos, o vulgo Cerqueiro, era o principal suspeito pelo assassinato.

Conhecido no meio policial, Cerqueiro já tem passagens por outros homicídios na forma tentada.

Até o momento, o suspeito não foi localizado e a Polícia Civil segue trabalhando para elucidar o crime.

