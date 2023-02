Motorista colide em traseira de carro, roda na pista e bate em árvore na BR-376

Um veículo, modelo Astra, cor cinza, ficou preso em duas árvores, após um acidente na noite desta sexta-feira (3), na BR-376, em Vicentina. O condutor foi identificado como Luciano Mota Montecino, de 35 anos, ele havia colidido na traseira de um carro, modelo Gol, e acabou rodando na pista, batendo na árvore. A vítima foi retirada das ferragens em estado grave.

Conforme o site Fátima em Dia, o acidente aconteceu, por volta das 21hs e 30min, entre o trevo que acesso ao Distrito de Culturama e a cidade de Vicentina. Luciano seguia sentido Vicentina, quando colidiu na traseira do veículo Gol, que também trafegava no mesmo sentido.



Com o impacto, o Astra rodou na pista, bateu contra duas árvores as margens da rodovia e o condutor ficou preso as ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital de Vicentina, em seguida, reencaminhado ao Hospital da SIAS, na cidade de Fátima do Sul.

Com um corte na face, trauma no abdômen e suspeita de hemorragia interna, em quadro clinico considerado grave, Luciano Mota foi transferido para o Hospital da Vida na cidade de Dourados, onde permanece internado.

No Gol havia uma família composta pelo pai, mãe e duas crianças, ninguém ficou ferida.Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estiveram no local para dar início as investigação que apontaram as causas do acidente.

