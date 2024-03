Motorista morre preso as ferragens apÃ³s tombar caminhÃ£o com bois na BR-267 em Caracol

Caminhoneiro, ainda não identificado, morreu em um grave acidente de trânsito no final da noite desta sexta-feira (1°), após tombar o caminhão que dirigia carregado com mais de 100 bois na BR-267, em Caracol.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção e tombado o veículo nas margens da rodovia, próximo a Fazenda Santo Antônio.

Segundo o site Jardim MS News, o caminhoneiro morreu preso as ferragens. Além dele, alguns bovinos também não resistiram ao acidente e a informação era de que a vítima havia carregado o caminhão em Corumbá e levaria os animais para uma fazenda da região de Caracol.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na retirada do corpo da vítima. A Polícia Civil de Jardim e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local do acidente.

O caso está sendo investigado.

