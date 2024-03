MPMS investiga suposto favorecimento em processo seletivo de Rio Brilhante

A 2ª Promotoria de Justiça de Rio Brilhante iniciou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no Processo Seletivo Simplificado n. 001/2023 de Contratação Temporária da Secretaria Municipal de Saúde.

A investigação foi desencadeada após uma denúncia ser feita ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), alegando suposto direcionamento de uma vaga aberta para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com lotação no assentamento Taquara.

A denúncia foi apresentada por uma candidata que procurou a promotoria para relatar suspeitas de favorecimento na seleção. O Promotor Alexandre Rosa Luz está à frente das investigações e tomou a iniciativa de notificar o Secretário Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos na Promotoria de Justiça.

