Pitbull que deixou criança com rosto dilacerado ataca idoso em Ribas

Durante a quarta-feira (20), um idoso, de 66 anos, foi atacado por um pitbull em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. O cachorro é o mesmo que mordeu uma criança e dilacerou parte do rosto do menino, de 4 anos.

"O pitbull pulou em mim, na frente da minha casa", disse a vítima em um vídeo gravado por uma moradora e encaminhado ao portal Ribas Ordinário.

Os ferimentos ficaram visíveis no braço esquerdo da vítima, que precisou de atendimento médico.

Dois dias antes do segundo ataque, o pitbull avançou contra uma criança e ao morde, dilacerou parte do rosto da vítima, deixando-a em estado grave.

