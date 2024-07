Polícia investiga suposto 'ato impróprio' de padrasto com enteada em Maracaju

Uma situação envolvendo um padrasto e sua enteada terminou na delegacia e abriu a apuração para tentar elucidar possíveis 'atos impróprios' que estariam acontecendo, que seriam ocasionados pelo homem. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (16), em Maracaju - a 158 quilômetros de Campo Grande.

A situação ainda consta com relatos de que a mãe da adolescente teria presenciado esses atos, porém, não teria tomado nenhuma atitude para evitá-los. As idades e nomes dos envolvidos não foram divulgados em razão do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).

Segundo o site Sidrolândia News, a adolescente pretendia denunciar o padrasto, porém, quando uma equipe da Polícia Militar esteve na residência da família, a mãe e o suspeito haviam saído momentos antes e a garota não sabia dizer do paradeiro deles.

Assim, o Conselho Tutelar foi acionado e passou coletar informações a respeito do caso. Mesmo sem a presença da mãe e do padrasto, a adolescente foi a delegacia e prestou depoimento, quando a genitora chegou e explicou a situação, dizendo que convive com o homem há quatro anos.

Ela chegou a dizer que a filha tem costume de pular em cima do padrasto e mordê-lo, enquanto o padrasto, que também esteve na unidade policial, negou ter qualquer relação estranha com a adolescente.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Maracaju.

