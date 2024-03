Promotoria investiga prefeito de Ivinhema por autopromoção em eventos públicos

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Comarca de Ivinhema está conduzindo duas investigações envolvendo o prefeito Juliano Barros Donato, conhecido como 'Juliano Ferro'.

As apurações, regidas pelos Inquéritos Civis Nº 06.2024.00000180-1 e Nº 06.2024.00000181-2, buscam esclarecer possíveis irregularidades relacionadas à promoção pessoal do prefeito com o uso de recursos públicos e à suposta contratação de artistas sem licitação.

No primeiro inquérito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) questiona a conduta do prefeito durante a "Festa do Peão" nos anos de 2021, 2022 e 2023, além de solicitar uma estimativa de gastos para a edição de 2024, marcada para abril.

O promotor Daniel do Nascimento Britto destaca que houve exposição excessiva do prefeito, indo além das saudações tradicionais, caracterizando uma clara violação ao artigo 37, § 1° da Constituição Federal.

O promotor ressalta que Juliano Ferro participou ativamente dos eventos, agindo como parte do espetáculo, subindo ao palco ao lado de celebridades, cantando, dançando e interagindo de diversas formas com artistas e público. Essas ações, segundo o promotor, tinham o claro propósito de promover o enaltecimento pessoal do agente público, configurando uma personalização inadequada de atos.

Além disso, Juliano Ferro está sob investigação no segundo inquérito, onde o promotor apura possíveis irregularidades nos processos de inexigibilidade de licitação para contratação de artistas nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Outro Lado - Juliano Ferro gravou um vídeo em uma rede social, alegando não ter sido notificado oficialmente. Ele classificou o caso como uma denúncia política, afirmando que se trata de uma estratégia dos adversários para desestabilizá-lo. O prefeito se diz tranquilo, confiante nas instituições, e considera as matérias sobre o caso tendenciosas.

As investigações seguem em andamento.

