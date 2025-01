Rapaz morre com dois tiros no peito durante a madrugada em Maracaju

O jovem Wellington Aguero de Souza, de 25 anos, foi assassinado com pelo menos dois tiros na madrugada desta segunda-feira (27), em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Não há testemunhas, nem possíveis identificações de suspeitos ou até mesmo sobre a dinâmica dos fatos, pois tudo ocorreu em meio a madrugada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi a primeira equipe a ser acionada e ao chegar no local, constatou que a vítima estava com duas perfurações no peito, provocadas por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar chegou na sequência e ao saber da confirmação da morte, isolou a área para que a Polícia Civil e a Polícia Científica pudessem realizar os trabalhos de praxe.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

O registro foi feito como homicídio simples na delegacia da cidade.

